شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: مصر ساهمت في اتخاذ قرار استئناف عضوية دمشق بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الموقف المصري البناء كان له مساهمة كبيرة في اتخاذ القرار عن استئناف عضوية دمشق في جامعة الدول العربية، ورحبت روسيا بالموقف المصري من تنمية الحوار السياسي مع سوريا.

وأعرب لافروف - في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي بروسيا - عن أمله في إحياء سوريا لعلاقاتها الطبيعية مع محيطها العربي، وسيتجه في مصلحة معالجة تداعيات الأزمة الطويلة في هذا البلد، وتشكيل فرص إضافية لتوطيد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط برمته.

وأشار إلى أن هناك الكثير من القضايا الأخرى التي تمس المصالح المصرية بشكل مباشر وغير مباشر في المناطق المجاورة والقريبة من مصر، مؤكدا أن كل تلك المشكلات لابد من حلها من خلال الحوار بمشاركة الأطراف المعنية ودعم البلدان المجاورة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه أعرب خلال المحادثات مع نظيره المصري عن شكره لمصر على موقفها المدروس والمتوزان من الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن المباحثات شهدت تبادل التقييمات والآراء حول كيفية مناقشة هذه المسألة من مختلف الأطر، حيث تم استعراض الرؤية للمشكلات التي تظهر بما في ذلك في المجتمع الدولي والتصور لسبل اجتياز ومعالجة هذه المشكلات مع الأخذ بعين الاعتبار للمصلحة المشروعة لروسيا.

وأشار إلى أن المباحثات شهدت الاتفاق على مواصلة العمل المشترك في مختلف المجالات الثنائية، فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية.