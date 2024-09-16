شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لن نتوقف عن جهودنا الدؤوبة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية: لن نتوقف عن جهودنا الدؤوبة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة وسنواصل تلك الجهود بالتعاون مع الشركاء للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متابعا: "على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف أعمال القتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي من العاصمة موسكو، وعرضته قناة "القاهرة الإخبارية": نرفض أي انتهاك لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ونؤكد ضرورة تجنب جر المنطقة إلى حرب إقليمية.

وتابع وزير الخارجية: "ندين سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، ونواصل الجهود من أجل التهدئة فى القطاع وسرعة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة فى ظل تخاذل المجتمع الدولي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني.