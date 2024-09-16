شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: حريصون على حماية الاستثمارات السعودية وتم حل معظم المشاكل القديمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه حينما تولى ملف الاستثمارات وجد الكثير من المشاكل الخاصة بالأشقاء في المملكة العربية السعودية تتجاوز الـ90 مشكلة مختلفة وبعض المشاكل يعود لعشرات السنين، قائلا: "هناك مشاكل موجودة حتى من قبل دخولنا العمل الحكومي وبعضها منازعات في القضاء".

وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع عدد من المستثمرين السعوديين في الرياض، على أنه كان كل شغلهم الشاغل حل المشاكل وتم تشكيل مجموعة خاصة وكان كل هدفها كيف نحل أكبر قدر من هذه التحديات حتى نعطي الرسالة الإيجابية للأشقاء في المملكة أننا حريصين على حماية استثماراتهم، مضيفا: "نتمنى أن يزيدوا من الاستثمارات في مصر خلال هذه الفترة".

واستكمل: "خلال الفترة الماضية تم حل معظم المشاكل الخاصة بالاستثمارات السعودية وكل اللي متبقى 14 مشكلة وده جهد كبير، وكنا نتخطى الإجراءات اللى كانت على الأرض نتيجة ايمان تام لحل المشاكل بطريقة غير تقليدية خارج الصندوق وده كان هدفنا إننا نحاول قبل نهاية عام 2024 نكون انتهينا من المشاكل القديمة".