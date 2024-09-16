شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمى للمياه: 60% من أحواض الأنهار الدولية لا تخضع لأطر لفض المنازعات والان مع تفاصيل الخبر

قال لويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه، أن المياه لا تعرف حدود ويعتمد أكثر من 3 مليارات شخص على أحواض الأنهار العابرة للحدود لتلبية احتياجاتهم، ومع ذلك فإن 60% من أحواض الأنهار الدولية في العالم البالغ عددها 310 لا تخضع لأطر فعالة لفض المنازعات ذات الصلة.

أضاف امام الجلسة الجلسة الافتتاحية المشتركة للمنتدى العربي السادس للمياه والمؤتمر العالمي المرافق الذي عقدة في أبوظبي اليوم أنه لابد من تضافر الجهود العربية والدولية لمواجهة التغيرات المناخيه والتي تؤثر بشكل مباشر على المياه وتزيد من حدة الجفاف.

أوضح أن كل الشعوب العربية والدولية لابد أن يتحولوا إلى جنود خاصة القادة والمسئولين للدفاع عن قطرة المياه ومجابهة التغيرات المناخية للحفاظ على حياتهم.

جدير بالذكر ان "المنتدى العربى السادس للمياه" ينعقد تحت عنوان "من أجل مستقبل مائى أكثر ازدهارا وقدرة على الصمود" ويستمر حتى يوم 18 سبتمبر الجارى، بمشاركة أكثر من 120 خبير عالمى، لمناقشة وضع استراتيجيات وحلول جديدة لضمان الأمن المائى الإقليمى وتعزيز الازدهار المستقبلى فى جميع أنحاء العالم العربي .