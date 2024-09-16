شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان مولد النور خلال حفل المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان: "مولد النور" عن حياة النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

يحضر الاحتفالية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوى.