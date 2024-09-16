شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط: لابد من محاكمة إسرائيل لسرقتها مياه فلسطين وبيعها للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام جامعة الدول العربية في كلمته التي وجهها للجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي السادس للمياه إلي أن الممارسات الإسرائيلية الغاشمة لم تقتصر على قتل الأبرياء في مجازر بشعة يوميا بحق الشعب الفلسطيني، بل تعدت وبكثير إلى أشكال عدة من بينها سرقة المياة العربية في الأراضي المحتلة ونقلها إلى مستوطناتها وبيع ما تبقي لأصحاب المياه الحقيقيين وهم الفلسطينيون.

وطلب أبو الغيط بمحاكمة إسرائيل على سرقتها للمياه العربية وتعطيش الشعب الفلسطيني المحتل.

وقال أبو الغيط إن المنتدى يعقد في توقيت حساس للأمة العربية خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تضرب معظم دول العالم بما فيها الدول العربية وتحدث الجفاف والندرة المائية.

‏كما أن الأحداث السياسية التي تمر معظم الدول العربية أدت إلى تدفق هائل من النازحين على بعض الدول وهو ما أثر على قطاعات عديدة مثل المياه والصحة والتعليم والإسكان والطاقة.

وأوضح أبو الغيط أن تغني استراتيجيات متقدمة لزيادة كفاية إدارة الموارد المائية والتكيف المناخ وتعزيز التعاون الإقليمي وتوزيع العادل للمياه مع تعزيز سلوكيات للحفاظ على المياه وتشدها تعد مطالب رئيسية للمجلس الوزاري العربي للمياه مبينا تبني المجلس لاستراتيجيات تحقق الأمن المائي العربي.