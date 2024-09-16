إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه وتأجيل محاكمته لـ22 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية جنايات، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالي 50 ألف جنيه.

عقدت هئية المحكمة برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم، والمستشار محمد عبد السميع العشماوي، والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم أحمد فتوح، لاعب كرة قدم بنادي الزمالك، بدهس المجني عليه السيد أحمد، أمين شرطة، أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطياً مخدر الحشيش.

تبين من التحقيقات أن المتهم أحمد فتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا علي النحو الثابت في التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد "

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم تسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطيا للمواد المخدرة، بأن قاد السيارة رقم (ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أدت إلى الوفاة.

وأفادت التحقيقات أن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق يذل أقصي عناية والتزام والحذر والحيطه اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقيد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقاً لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح للمحاكمة.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها، وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم - وفق الثابت بتقرير فحص العينة - بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.

كما تبين من معاينة السيارة محل الواقعة وجود تلفيات الاكصدام الأمامي والأيسر والرفرف الأمامي والباب الأمامي والمصابيح الأمامية وتهشم في الزجاج الأمامي من الناحية اليسري ،ووجود آثار دماء بالمقاعد الأمامية والتابلوه الخاص بالسيارة.

وكشفت تحريات الحادث أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث بالكيلو 113 الساحلي اتجاه مطروح بالطريق السريع دائرة القسم.

وتم الانتقال والفحص ليتبين وجود عدة أشلاء لشخص متوفٍ بأماكن متفرقة، إحداها داخل السيارة مرتكبة الحادث، وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقل عدد 4 أشلاء إلى مستشفى العلمين النموذجي للتحفظ عليها لحين العرض على جهات التحقيق.

وباستجواب المتهم أقر بأنه صدم المجني عليه بالسيارة قيادته علي سبيل الخطأ مما أحدث إصابته التي أودت بحياته، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.