شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": فتح "المتحدة" النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية أمر محمود والان مع تفاصيل الخبر

ثمن يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، بالدور الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفتحها النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية بحضور كافة الأطراف، الذي جرى اليوم في حلقة برنامج "كلام في السياسة" عبر قناة "إكسترا نيوز"، مضيفا أن ذلك أمر محمود ويحسب للمتحدة.

وقال يحيي التونى في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب استمعت لحوار من النقابة العامة للمحامين ونقيب المحامين على مدى أربعة أيام من أجل إصلاح بعض العوار الذى حدث في حوالى 19 مادة من القانون، متابعا :" سعيد بفتح الشركة المتحدة باب الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يشارك جميع فئات المجتمع في هذا الحوار لكى نتفق على صيغة نهائية متوازنة تحفظ لكل الأطراف حقوقها".

وأشار يحيي التونى الى أنه قبل أن تبحث النقابة العامة للمحامين حقوقها ودورها في هذا القانون، كانت تحرص على حفظ الضمانات المطلوبة للمتهم أثناء التحقيق معه واستجوابه وأيضا حفظ حق المحامين في حضورهم أمام جهات التحقيق بكافة أنواعها وأيضا حضورهم في الجلسات في المرافعة .

وذكر يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، أن الخلاف حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلاف صحى وأن مناقشة تعديلات القانون واجب وطني على الجميع.