شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية تكريم المتفوقين بنادى قضايا الدولة بمناسبة المولد النبوى.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

يقيم نادى مستشارى الدولة، يوم الأربعاء المقبل، حفل تكريم للمتفوقين من أعضاء الهيئة، بالإضافة للاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بحضور المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس الهيئة.

جدير بالذكر أن الحفل سيقام في تمام الساعة الخامسة والنصف يوم الاربعاء المقبل، حيث سيحضر الاحتفالية عدد من الوزراء والقيادات الدينية والتنفيذية.