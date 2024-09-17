شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة بالمزاد على لوحة "م هـ م - 4" ترفع سعرها لـ 13 مليون جنيه فى 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على عدة لوحات معدنية مميزة للسيارات، تحمل رقم (م هـ م- 4) وحتى الآن متزايد عليها 4 اشخاص، وسعرها وصل حتي الان 13 مليون جنيه، بعد مزايدة وصلت صباح اليوم لـ مليون و 250 الف جنيه.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:



اللوحة المتزايد عليها



اللوحة

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.