شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح يجب اتباعها فى التغذية السليمة.. أبرزها تنويع الطعام والان مع تفاصيل الخبر

للغذاء الصحى السليم دور هام في الحماية من الكثير من الأمراض، وتتعدد وتتنوع الفوائد الصحية للعديد من أنواع الأغذية المختلفة، حيث يحتوى كل منها على أنواع بعينها من المعادن والفيتامينات الهامة، والتي لكل منها دور هام سواء في الوقاية من بعض الأمراض والمشاكل الصحية أو علاجها فضلاً عن المساهمة في بناء بنية جسدية سليمة .

وفى التقرير التالى نتعرف على 10 نصائح يجب اتباعها في التغذية السليمة وفقاً لمعهد تكنولوجيا الأغذية:



1- التنويع في الطعام : التغذية الصحية لا تكتمل إلا بتناول أغذية متنوعة من مختلف الأنواع من الغذاء والتغيير في كميات المواد وأنواعها.

2- تناول الخضروات والفواكه الطازجة تعتبر طريقة مثالية لذلك.

3- المواد التي تحتوى على الدهون مفيدة للجسم ، ولكن لا ينصح بعدم تجاوز أكثر من 80 جراماً من الدهون يويماً ، وتناول الدهون غير مشبعة مثل دهون الصويا والدهون النباتية.

4- تناول المواد الغذائية الغنية بالسكريات والخالية من الدهون مثل الأرز والخبز والبطاطس لأنها تعطى الجسم الطاقة اللازمة والفيتامينات والمواد الغذائية المهمة.

5- التقليل من السكريات والاملاح مهم لصحة الجسم ويفضل استبدالها بالأعشاب والمحليات الطبيعية.

6- التحضير الجيد والبطىء للطعام، عن طريق تخفيض درجات حرارة الطبخ حتى لا يفقد الطعام مواده الغذائية المهمة ويحافظ على طعمه ونكهته.

7- اختيار الوقت المناسب لتناول الطعام.

8- الإكثار من شرب المياه والمشروبات الخالية من السكريات.

9- الرياضة اليومية مهمة لهضم الغذاء وتنشيط الدورة الدموية في الجسم ، كما ينصح بممارسة الرياضة يومياً لفترة تتراوح بين 30-60 دقيقة.

10- اللحوم والأسماك مهمة للتغذية لأنها تحتوى على المواد الغذائية والطاقة المهمة للجسم ، ولكن الإكثار منها له أضرار كبيرة ويسبب أمراضاً خطيرة، وينصح بتناول الأسماك من 2-3 مرات يومياً في الأسبوع وفى وجبات صغيرة لا تتجاوز 70 جراماً ، أما اللحوم فينصح بتناولها بوجبات صغيرة أيضاً وبكميات لا تتجاوز 600 جرام في الإسبوع .