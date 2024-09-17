شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: بلينكن يزور مصر اليوم للمشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إلى مصر اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم الخميس المقبل؛ للمشاركة في رئاسة افتتاح الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان على موقعها الإلكتروني الإثنين- أن الحوار الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن زيادة العلاقات الشعبية من خلال الثقافة والتعليمي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه وبالإضافة إلى المشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي، سيجتمع الوزير بلينكن مع مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين، ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في إرساء أمن إقليمي أوسع.