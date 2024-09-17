شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المخلفات: قريبا طرح كراسة شروط ومواصفات لنظافة أحياء جنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد ياسر عبدالله مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنه سيتم طرح كراسة الشروط والمواصفات لتقديم خدمات المعالجة والتخلص لنظافة أحياء المنطقة الجنوبية فى محافظة الجيزة وفق محددات فنية.

وأوضح عبد الله فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيتم دخول الشركات المتخصصة فى المعالجة والتخلص الأمن من المخلفات المتولدة عن أحياء مدينة الجيزة فى موقع شبرامنت، عن طريق إدارة وتشغيل المدفن الصحي الذي يتم إنشاؤه حاليا، ضمن البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وذلك بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي التى تقوم بتنفيذ منشأة المعالجة.



وشدد عبد الله على أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة والأجهزة المعنية الأخرى بالمحافظة وبين جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة من اجل تحسين مستوى منظومة النظافة بالمحافظة، مؤكداً استعداد وزارة البيئة الكامل لتقديم الدعم الفني اللازم من خلال تقييم عملية المعالجة والتخلص الآمن داخل المحافظة، نظرا لاهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بإعادة تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.