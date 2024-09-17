التوقيت الشتوي 2024.. مواعيد غلق المحلات والورش والفئات المستثناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد من المواطنين، بالبحث عن مواعيد غلق المحلات خلال فصل الشتاء 2024، وذلك بعد أن يُطبق التوقيت الشتوي.

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024، ومواعيد غلق المحلات والورش.

بدء العمل بالتوقيت الصيفي منذ يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الماضي.

يستمر التوقيت الصيفي 2024 وفقًا لـ"مجلس الوزراء" لمدة 6 أشهر حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في التوقيت الصيفي عن التوقيت الشتوي المتبع.

ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2024، في تمام الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم.

وينتهي التوقيت الصيفي 2024 في مصر الخميس 31 أكتوبر 2024، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة في التوقيت الشتوي 2024.

مواعيد غلق المحلات والكافيهات 2024

وتعتبر المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات، كما يلي:

- يبدأ العمل يوميًّا من 7 صباحًا، على أن يكون الغلق في 10 مساءً.

- مد العمل ساعة كل خميس وجمعة والإجازات الرسمية.

- مواعيد غلق المطاعم والكافيهات تستمر إلى الساعة 12 منتصف الليل مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق الورش 2024

- تبدأ من 8 صباحًا وحتى 6 مساءً.

- تستثني المناطق الموجودة على الطرق ومحطات الوقود من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

وتوجد أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق، منها المخابز والصيدليات والبقالة ومحال الخضار والفاكهة من أجل توفير احتياجات المواطنين الأساسية.