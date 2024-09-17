شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تفتتح اليوم معرضا لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح محافظة القاهرة، اليوم معرض "بازار القاهرة" بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر، بجوار موقف زهراء مدينة نصر، بالحى العاشر، والذى يوفر مستلزمات المدارس وملابس المدرسة بالإضافة إلى مفروشات ومنتجات الحرف اليدوية.

والمعرض يقام على مساحة 1500 م بالسوق الملاصق لموقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر حتى يسهل وصول المواطنين إليه ، ويضم الملابس والأحذية، ومستلزمات المدارس ، والأدوات المكتبية، والزي المدرسى بأسعار مناسبة، وتخفيضات تصل إلى أكثر من 30% .

وسيضم "بازار القاهرة" معرضًا للحرف اليدوية (الفخار ، الخزف، السجاد، وغيرها)، وسيكون المعرض فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث سيتم إقامة حفلات ترفيهية بالإضافة للتخفيضات.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن معرض " بازار القاهرة " بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر يقام فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات.