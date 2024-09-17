بلوجر يطلب تطليق زوجته: "مقلب كشف خيانتها مع شاب خليجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقام "عصام. ح"، 33 عاما، بلوجر وموديل لعرض الملابس الجينز، في إحدى الشركات بالخارج، دعوى قضائية، طالب فيها بتطليق زوجته.

وبرر "عصام" الدعوى الذي تقدم بها إلى مقلب كان سببًا في كشف خيانة زوجته بعد خروجه من المنزل لتصوير إعلان وهو طبيعة عمله.

ورى "عصام" تفاصيل زواجه خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، قائلا:"تعرفت على زوجتي "صفاء.ع"، 30 عاما، بعد حضوره مناسبة خاصة بأحد الأصدقاء، إذ أنه تحدث إليها بعد المناسبة عبر هاتفها الخاص بها".

وأضاف أن هناك علاقة عاطفية ولدت بينهم قرابة العامين، بعدها تم الاتفاق على الزواج دون شراء ذهب للشبكة، لافتا إلى أنه بعد مشاورات أهلية ، تم الاتفاق بالفعل على عمل شبكة وحفل زفاف فى يوم واحد، قائلا: "بالفعل تمت الزيجة".

وأشار إلى أنه بعد مرور عام على الزواج التي ساده الهدوء والراحة النفسية والحب، اقترح له أحد أصدقائه المقربين عمل مقالب وتصويرها فيديو، لزيادة نسبة المشاهدات عبر صفحته الخاصة.

وتابع أنه وافق على الفكرة وبدأ بعد ذلك الانشغال في تصوير الفيديوهات يوميًا، لافتا إلى أن الخلافات ولدت بينه وبين زوجنه منذ بدء تصوير الفيديوهات ليتركها في المنزل بمفردها يومان وصلت إلى أسبوعا كاملا.

وأكد أنه كان يتم الاطمئنان على زوجته ومتابعتها بشكل دوري من خلال اتصالا هاتفيا بها يوميا، لافتا إلى أنه من خلال حديث زوجته معه في إحدى المكالمات ترك الفيديوهات ووعدها بتصويرها يوميًا والعودة للمنزل، قائلا: "مش هبات برة البيت تاني".

وأشار إلى أنه بعد قراره عدم ترك المنزل والعودة يوميا إلى زوجته شعر أنها حزينة بتواجده في المنزل، لافتا إلى أنه فور ملاحظة الحزن عليها قرر عمل مفاجأة لها بالمنزل مع أحد الأصدقاء المقربين له.

وتابع: "أقنعتها بنزولي لتصوير فيديو الغياب يومين فقط، وبعد محادثة طويلة بيننا، وافقت وقام فريق العمل بتركيب كاميرات لتصوير المقلب وبنفس الوقت مفاجأة لمصالحتها، لكن ما خفي كان أعظم، إذ وجدت زوجتى تتحدث على الهاتف المحمول مع شاب خليجى ويقنعها بفتح الكاميرا".

وأشار إلى أنه بعد مشاهدته لهذا الموقف في وجود فريق العمل الخاص بتصوير الفيديوهات، الذي تمكن من تصويرها بالصوت والصورة، عاد إلى المنزل لمواجهتها.

وأكد أنه فور مواجهتها بالواقعة أنكرتها، إذ عرضت عليها الفيديو وبدأت فى الانسحاب بكل الطرق مبررة مكالمتها وطريقتها أنها صديقة لها وليست صديق، قائلا: "بدون شعور ضربتها ومن بعدها ذهبت لمنزل أهلها بدون عودة لكنها لا تريد اتمام إجراءات الطلاق".

وأوضح أنه لجأ إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر منها بإرفاق الفيديوهات والسبب: "بتكذبني أمام أهلها وبتقول فوتوشوب"، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الأن.