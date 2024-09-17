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لطرده من الشغل.. عامل يحرق مصنعًا بالاتفاق مع صديقه في أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة إضرام النيران في مصنع ملابس بالجيزة.

بعد بلاغ ورد لقسم شرطة الطالبية من مالك مصنع ملابس غير مرخص، عن نشوب حريق في المصنع الخاص به؛ حيث شاهد الأهالي شخصين مجهولين ملثمين يلقون زجاجات مولوتوف على المصنع، ولاذا بالفرار مما أسفر عن حدوث تلفيات في المصنع وبعض المعدات.

تمكن الفحص من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عامل سابق في المصنع وعاطل، واعترفا بارتكاب الحادثة بسبب طرد أحدهما من العمل بالمصنع؛ حيث اتفق مع الآخر على تنفيذ الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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