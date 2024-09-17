في 3 محافظات.. معلمين الفرفشة وتجار السلاح بقبضة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية

ففي مديرية أمن أسيوط، ضبطت عدد 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 4.3 كيلو جرام لمخدر الحشيش و1.045 كيلو جرام لمخدر الشابو و1.190 كيلو جرام لمخدر الهيروين، بحوزة 8 متهمين لخمسة منهم معلومات جنائية.

وضبط عدد 45 قضية اتجار في الأسلحة النارية ضُبط خلالها 20 بندقية آلية و21 بندقية خرطوش و18 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 45 متهما لأربعة عشر منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد 261 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط عدد 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 7.6 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدري الهيروين والشابو بحوزة 3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وتم تنفيذ عدد 621 حكما قضائيا متنوعا.

أما في مديرية أمن دمياط، ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 7.3 كيلو جرام لمخدر الحشيش و12.5 كيلو جرام لمخدر البانجو، و9.5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و2 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.