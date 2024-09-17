التحديات مشتركة.. "الري": تفعيل مذكرة تفاهم مع الصين بشأن استخدام المياه عالية الملوحة والبحث العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات "المنتدى العربي السادس للمياه"، المنعقد في أبوظبي بالإمارات، تشو تشنغ كينغ، نائبة وزير الموارد المائية الصينية .

وتباحث الجانبان حول تعزيز التعاون في مجال المياه من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدَين، مع التركيز على مجالات التدريب وبناء القدرات والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من الإمكانات المتميزة بالمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وتم التباحث حول الاستفادة من الخبرات الصينية في استخدام تكنولوجيا حديثة للاستفادة من المياه عالية الملوحة للزراعة مع مراعاة البعد البيئي .

وأعرب سويلم عن تطلعه لدعم الصين لمبادرة AWARe التي توفر منصة للمجتمع الدولي لصياغة إجراءات ملموسة على أرض الواقع؛ لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه، وتتيح فرصة لتبادل المعرفة العالمية ومعالجة متطلبات واحتياجات التنمية لأقل البلدان نموًّا؛ خصوصًا بالقارة الإفريقية في مختلف مجالات المياه والمناخ، وقيام الجانب الصيني بتقديم المساعدة الفنية وتنظيم دورات تدريبية يقدمها مدربون صينيون في "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"PACWA ؛ بما يُسهم في تعزيز العلاقات الإفريقية- الصينية .

وتوجه سويلم بالدعوة للجانب الصيني للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر المقبل؛ لتعزيز المناقشات وتبادل الخبرات خلال فعاليات الأسبوع.

وأشارت تشو تشنغ إلى أن مصر والصين تواجهان تحديات مشتركة في مجال المياه؛ نظرًا لكونهما من أقدم الحضارات التي قامت على الزراعة المروية، مشددةً على أهمية تعزيز التعاون بين كلا البلدين، وتطرقت إلى قيام الصين بتنظيم عدد من الفعاليات المهمة خلال العام المقبل، وأعربت عن تطلعها لمشاركة الوزير بها .