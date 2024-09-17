شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لذوى الإعاقة يفتتح ورشة تدريب للتعامل مع الأشخاص ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

تأكيدا على دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة في التوعية، وتفعيلا للتعاون بين المجلس والجامعات المصرية، افتتحت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، فاعليات ورشة العمل التدريبية التي نظمها المجلس على مدى يومين داخل مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، وحملت عنوان " تدريب مقدمي الخدمة بالجامعة على آليات وسلوكيات التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة".

تأتي ورشة العمل التدريبية بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة وجامعة الإسكندرية، بمشاركة 72 متدرب من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين من 12 كلية بالجامعة، و تدور موضوعاتها حول تعريف مقدمي الخدمة بالجامعة بمواد القانون رقم 10 لسنة 2018، وتحديدا المواد المتعلقة بالتعليم العالي والجامعي والحقوق المكفولة قانونا للاشخاص ذوي الاعاقة في الجامعات المصرية، كذلك تدريب مقدمي الخدمة على أساسيات لغة الإشارة لسهولة وتيسير التعامل مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع، وتضمنت أيضاً الورشة التدريب على سلوكيات وآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم.

من جانبها، رحبت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بالتعاون بين المجلس وجامعة الإسكندرية، وتدريب مقدمي الخدمة فيها من أعضاء هيئة التدريس والخدمات المعاونة على البرنامج التدريبي للمجلس والخاص بتعامل المجتمع مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وثمنت دور جامعة الإسكندرية في اهتمامها بتوفير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الاعاقه، ومؤكدة على تعاون المجلس مع وزارة التعليم العالي واهتمام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بكافة الأمور المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة داخل الجامعات المصرية.

وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، عن تنفيذ المجلس عدد من الدورات التدريبية لمقدمي الخدمة بالجامعة من ناحية، وطلاب الكليات من ناحية أخرى لتعريفهم بقضايا الإعاقة والإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة مجتمعيا ووظيفيا وحياتيا، كذلك التعاون في مجال البحوث والدراسات، وتقديم المجلس خبراته الفنية في التدريب والتأهيل.

واستعرضت المشرف العام على المجلس خلال افتتاحها ورشة العمل التدريبية رؤية ورسالة المجلس، وكلك التعاون الذي قام به المجلس مع الجامعات المصرية الاخرى، ودور المجلس في اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي لمتابعة الإتاحة وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة داخل الجامعات المصرية وعضوية المجلس ودوره في هذه اللجنة.

كما قدمت المشرف العام على المجلس عدد من المعارف والمعلومات المتعلقة باستخدام المصطلحات الصحيحة عند التعامل مجتمعيا مع الأشخاص ذوي الاعاقة، وأهم التيسيرات التي لابد من توافرها داخل المنشآت لتيسير الحياة على الأشخاص ذوي الاعاقة

جدير بالذكر أن ورشة العمل التدريبية شارك في افتتاحها من جامعة الإسكندرية الدكتورة رحاب صديق، عميد كلية التربية الخاصة بجامعة الإسكندرية، وقدم البرنامج التدريبي فيها من المجلس كل من الدكتورة ياسمين مطر، الخبيرة بالمجلس، ومحمد مختار، مدير إدارة الشكاوى بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الأعاقة، وفيروز الجوهري مترجمة لغة الإشارة بالمجلس.