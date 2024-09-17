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وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المجري

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القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والمجر وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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