شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المجري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والمجر وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.