شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. استمرار التسجيل وإتاحة النتيجة بعد فرز الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الأول والثاني بتنسيق المرحلة الثالثة، تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى، وذلك فى آخر أيام إتاحة الموقع، حيث من المقرر غلق الموقع مساء اليوم الثلاثاء وفقا لقرار وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور بمد باب التقدم يوماً إضافياً لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة لتنتهى مساء اليوم الثلاثاء.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 من المقرر أن يتم إتاحتها على موقع التنسيق الإلكتروني بعد انتهاء أعمال فرز الرغبات من مكتب التنسيق، وإعلان الترشحيات للطلاب، وسجل الحد الأدنى للتقدم بتنسيق المرحلة الثالثة 50% طلاب الثانوية العامة.