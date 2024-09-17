شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد تقسيم تعديل تخطيط منطقة تلال الفسطاط ريزدنس والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية فى عدد اليوم، قرار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باعتماد مشروع تعديل تخطيط منطقة تلال الفسطاط ريزدنس (جوهرة الفسطاط سابقا ) منطقة بطن البقرة (۲) بحى مصر القديمة طبقا للجاري تنفيذه بالطبيعة والسابق اعتماده بالقرار رقم ٤٤٩٧ لسنة ۲۰۲۲ والمعد بمعرفة المكتب الاستشارى بلانت للتصميمات المتكاملة والتخطيط ، وذلك وفقا لما يلى :

١ - إلغاء خطوط التنظيم أو التخصيصات أو التقسيمات المعتمدة والمتعارضة مع المشروع .

۲ - اعتماد الاستخدامات الواردة بالمشروع سكني - سكني تجاري إداري -خضراء - أماكن انتظار سيارات - مسجد - مبنى تجارى إدارى - جراج متعدد الأدوار - صالات ألعاب مغطاة - .....) والشوارع الداخلية والخارجية للمشروع طبقا للرسم والجداول الموضحة عليه .

- أن يكون النموذج (A) بارتفاع أرضى + (۱۱) دوراً متكررا (تجارى بالدور الأرضي فقط والإداري بالدور الأول وباقي الأدوار سكني) - عا على أن يكون النموذج 4 B1 : 10 Part) بارتفاع (أرضى + ۱۱ دوراً متكرراً ) سکنی ه - النموذج 5 B11 : B2B Part) بارتفاع (أرضى جراج + ۱۱ دوراً متكررا ) سکنی . صورة إلى - الالتزام بالاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والتي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳۱ خاصة بالبند رقم (10) من الأحكام العامة لا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة (سكن كل المصريين . الإسكان البديل - الإسكان الاجتماعي .. إلخ)