أهداف مبادرة بداية.. خدمات وبرامج تنموية لكل الفئات العمرية (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان جاءت فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية وتتمثل أبرز أهدافها فى:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012