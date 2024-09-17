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أهداف مبادرة بداية.. خدمات وبرامج تنموية لكل الفئات العمرية (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان جاءت فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية وتتمثل أبرز أهدافها فى:


بداية

تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة فى الصحة والتعليم والثقافة والرياضة

توفير فرص العمل بشكل تكاملى بين جهات الدولة والمجتمع الأهلى

تحسين جودة حياة المواطنين فى جميع المحافظات

تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية

تحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التى تستهدف المواطن مباشرة

تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية

خلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم  وأجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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