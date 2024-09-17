القوات البحرية تنقذ 3 سائحين بريطانيين بالبحر الأحمر- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار جهودها في أعمال البحث والإنقاذ تمكنت القوات البحرية من إنقاذ عدد (3) سائح بريطاني الجنسية بعد تلقي بلاغ استغاثة أمس الإثنين، تفيد بفقدانهم أثناء رحلة غطس على متن لنش سياحي أمام مدينة القصير بنطاق البحر الأحمر.

وبحسب البيان، أصدرت على الفور القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف أعمال البحث، حيث تمكنت عناصر من الأسطول الجنوبي من إنقاذ المفقودين وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة حتى تسليمهم إلى التوكيل السياحي الخاص بهم.