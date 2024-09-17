حادث قطاري الزقازيق.. قرار جديد من النيابة بشأن عامل التحويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل التحويلة في حادث تصادم قطاري الزقازيق، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد مغادرة مستشفى الأحرار التعليمي وتماثله للشفاء.

كما قررت النيابة العامة عرض سائقي القطارين و5 عمال من المكلفين بالعمل ببرج المراقبة، وعامل التحويلة على الطب الشرعي لإجراء التحاليل اللازمة لهم لبيان مدى تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.

كانت النيابة العامة أمرت في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، بتشكيل لجنتين الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر؛ وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين؛ لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما.

وتابعت النيابة العامة في بيان لها، أن اللجنة تعاين محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث المتسبب في ذلك وبيان مدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم.