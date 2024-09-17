تطور جديد في اتهام مدير مستشفى شهير عقر كلبه سيدة وابنتها الحامل بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

انتهت أزمة مدير مستشفى شهير مع سيدة ونجلتها الحامل عقب عقر كلبه الخاص به اثناء سيرهما في كومبوند شهير بمدينة الشيخ زايد، بالتصالح بين الطرفين أمام محكمة جنح الشيخ زايد.

وفي وقت سابق أصدرت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، قرارًا بحبس مدير مستشفى 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بالتسبب في إصابة سيدة وابنتها الحامل، عن طريق الخطأ، بعد عقر كلبه الخاص لهما في كمبوند بالشيخ زايد.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن كلبا يملكه جار المجني عليهما هاجمهما، وعقرهما، وتم تحديد هوية مالك الكلب، وبينت النيابة العامة أنه وفق التقرير الطبي الأولي للضحيتين تبين، إصابة سيدة وفتاة نتيجة هجوم كلب عليهما، داخل كومبوند بمدينة الشيخ زايد، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابسات، كما أمرت باستدعاء جارهم المتهم لسماع أقواله.

تلقى الرائد محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سيدة خمسينية وفتاة بهما إصابات عقر بالفخذ والساق ومقيمين بكمباوند شهير بدائرة القسم، وبالكشف الطبي تبين تعرض "لبنى.م"- 56 عامًا، مصابة بعقر كلب لها في الساق، و"نورهان.ع" - 27 عامًا، مصابة بعقر في الفخذ، واتهمتا جارهما "أحمد.م" مدير مستشفى بامتلاك كلب شرس وعدم إحكام ربطه، ما تسبب في إصابتهما.

تم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.