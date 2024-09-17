شكرا لقرائتكم خبر عن جدول حضور طلاب مدارس القاهرة فى أول أسبوع دراسة.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

قسمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أيام أول اسبوع دراسة على المراحل والصفوف الدراسية لتفادى الإزدحام والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب خلال أول أسبوع دراسة.



وسيتم انتظام الدراسة لكافة المراحل والصفوف الدراسية يوم الخميس بأول أسبوع



السبت : يحضر صفوف kg1

الأحد: kg2 - أولى ابتدائي - اولى اعدادى واولى ثانوي، وكل الصفوف التى حضرت الايام السابقة

الإثنين: 2ابتدائي - 3 ابتدائي، 2 اعدادى و2 ثانوى، وكل الصفوف التى حضرت الايام السابقة

الثلاثاء: 4 ابتدائي - 5 ابتدائى، و3 اعدادى و3 ثانوى، كل الصفوف التى حضرت الايام السابقة

الأربعاء: 6 ابتدائي، وكل الصفوف التى حضرت الايام السابقة

الخميس: يحصر جميع المراحل

يحضر كل صف فى اليوم وفى الفترة المخصصة له



