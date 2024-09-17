شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن بدء إجراءات سفر شباب تقدموا على وظائف فى البوسنة والهرسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، فى اجراءت إنهاء سفر الشباب الذين اجتازوا الاختبارات التي نظمتها الوزارة، بالتعاون مع دولة "البوسنة والهرسك"، لشغل فرص العمل التي وفرتها الوزارة هناك، برواتب مُجزية ،وخدمات صحية وإجتماعية.

وقال محمد جبران وزير العمل، إن هذه الاختبارات التي حدثت في مقر الوزارة، ومراكز تدريب مهني في بولاق الدكرور، وإمبابة، وغيرها، هدفها إرسال عِمالة ماهرة، ومُدربة إلى الخارج ،وتلبية إحتياجات الشركات الخارجية على المهن المطلوبة، وكذلك الحفاظ على حقوق العمال، وأصحاب الأعمال ،مع ضمان واجبات كل منهما تجاه الآخر.

وجدد الوزير دعوته إلى الشباب بأن يكونوا واجهة مُشرفة لبلدهم مع الإخلاص والإتقان في العمل، موضحًا أن الوزارة تقوم بهذا الدور مجانًا وبدون رسوم أو وسطاء، مشددًا على تحذير الشباب من التعامل مع صفحات أو رسائل أو شركات وهمية ،والرجوع إلى الوزارة، أو مديرياتها بالمحافظات ،في كافة الخدمات المُقدمة.

وبحسب بيان صحفي أعلنت وزارة العمل عن اجتياز 123 شابًا من بين 1000 مُتقدم، اختبارات فرص عمل وفرتها "الوزارة" بدولة البوسنة والهرسك، للعمل في التخصصات التالية: مهندس مدنى، وعمال بناء، وحداد مسلح، ونجار مسلح، ومبيض محارة ونقاش، ومبلط، ومُثبِت وجهات، وذلك بعد انتهاء إجراء اختبارات تحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة، من جانب اللجنة المشكلة بين البلدين.

وأكدت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل ،على بدء التواصل مع الشباب الذين اجتازوا الإختبارات ،لإستلام باقي الأوراق المطلوبة، تمهيدًا للسفر في أسرع وقت.