شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل رشق القطارات بالحجارة يتسبب فى أضرار للركاب وسائقى القطارات والان مع تفاصيل الخبر

طالبت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية ، فى بيان صادر عنها اليوم ، المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الاطفال للقطارات بالحجارة والمساهمة معها في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك للشعب.

وقالت الوزارة إن المرفق يخدم ملايين الركاب يوميا وتتكرر هذه الظاهرة الخطيرة على الرغم حملات التوعية المستمرة التي تنفذها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية من قبل مسئولي هيئة السكك الحديدية بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة بحضور رؤساء مراكز تلك المدن ومفتشي إدارة الأوقاف بالإضافة إلى وكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من الأهالي والمواطنين بها وذلك بهدف التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من كافة طوائف المجتمع في التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة وتوعية الأطفال بمخاطرها السلبية التى تتسبب في تعريض حياه الركاب وسائقى القطارات للخطر، وتعطيل مسير القطارات وإلحاق أضرار بها والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وتهيب الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة للحفاظ على الركاب وسائقي القطارات والحفاظ على الممتلكات العامة من جرارات وعربات ولعدم تعطيل مسير القطارات.