شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الجيزة" تعلن مواعيد دخول المدارس للصفوف المختلفة بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد دخول الصفوف الدراسية المدارس بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، لتخفيف الكثافات أثناء بداية العام الدراسي.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى أن مواعيد دخول الصفوف الدراسية لتخفيف الكثافات أثناء بداية العام الدراسي، مع مراعاة انتظام الصفوف الدراسية طبقًا للجدول التالي.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على انتظام العام الدراسي بجميع مدارس تعليم الجيزة بداية من يوم السبت 21 سبتمبر 2024.