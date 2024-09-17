شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نتواصل مع مصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار وليس لدينا جدول زمني والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الخارجية الأمريكية، تواصلها مع شريكيها مصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار وليس لدينا جدول زمني، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وشددت الخارجية الأمريكية، على أن اتفاق الهدنة في غزة سيجعل التوصل لحل للأزمة حول الخط الأزرق أكثر سهولة، كما شددت على ضرورة تهدئة التوترات في المنطقة عبر وقف إطلاق النار بغزة، والوصول إلى حلول دبلوماسية في شمال إسرائيل.



وذكرت الخارجية الأمريكية، أنه لا تغير في سياساتها، وتسعى إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله، مشيرة إلى أن الحل الدبلوماسي ما زال أفضل حل لعودة من تركوا منازلهم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.



وأوضحت أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان على محادثات وقف إطلاق النار في غزة، مضيفة أنه منذ 7 أكتوبر حدثت أمور كثيرة أدت للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله.