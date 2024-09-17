شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بمبادرة "وظيفة تك".. تعرف على شروط التقديم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات فتح باب التقديم لمبادرة "وظيفة تك"والتي اطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ما يقرب من 5 سنوات وتعتمد على نموذج اتفاقية المساهمة بحصة من الدخل تحت شعار "تعلم الآن.. وادفع غدًا"، حيث يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه فى إتمام البرنامج التدريبى الذى مدته ثلاثة أشهر.



والتسجيل متاح في المبادرة للتدريب بمسار تطوير الويب الكامل Full Stack، ومسار تخطيط موارد المؤسسات باستخدام برنامج "أودو" وتقدمهما شركة بترا لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الأمن السيبرانى وتقدمه أكاديمية Xpand CS.



وتهدف المبادرة إلى تأهيل الخريجين الجدد وتوفير فرص عمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويشترط للمتقدمين، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وخريج احدى الجامعات المصرية وألا يكون قد مر على تخرجه أكثر من خمس سنوات، وأن يجتاز اختبارات القبول للالتحاق بالمبادرة

ومبادرة "وظيفة تك" نتاج تعاون بين وزارة الاتصالات والمعلومات ووزارة التضامن الاجتماعى لتنفيذ نموذج قابل للتطوير قابل للاستدامة، يهدف إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام فى سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وهى مبادرة تعتمد على قيام الشركات المهتمة باختيار الملتحقين بالبرنامج وتدريبيهم وتوظيفهم فى مجال تخصص البرنامج الملتحق به المتقدمين من خلال المساهمة بحصة من الدخل، والذى سيتم بناؤه على التدريب أولًا والدفع لاحقًا من الراتب بعد التوظيف من خلال برنامج "Wazeefa Tech"..