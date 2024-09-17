شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمريكيون: إسرائيل لم تخبر الولايات المتحدة مسبقا بشأن عمليتها في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل لم تخبر الولايات المتحدة مسبقا بشأن عمليتها الاستخباراتية في لبنان بتفجير أجهزة لاسلكي تابعة لحزب الله، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ووقعت انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال "pager" المحمولة باليد، أدت إلى مقتل وإصابة المئات في عدد من المدن اللبنانية.

يذكر أنه في حدث أمني غير مسبوق وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية، حيث خرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبواسطة تقنية عالية، أجهزة "البايجر" المحمولة باليد في "علي النهري" و"رياق"، ما أدي إلى وقوع عشرات الإصابات تعمل الإسعافات على نقلهم إلى المستشفيات.