شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اللبناني لتقديم التعازي في ضحايا الهجوم السيبراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 09:49 م

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بإجراء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره اللبناني عبدالله بو حبيب لتقديم التعازي في ضحايا الهجوم السيبراني. وذكرت أن وزير الخارجية المصري أعلن لنظيره اللبناني وقوف مصر إلى جانب لبنان واستعداد القاهرة لتقديم كل المساعدات الممكنة لعلاج المصابين.

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