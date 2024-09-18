شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن حجز تذاكر القطارات بمحطات المترو والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت هيئة السكك الحديدية مكاتب لإتاحة حجز وصرف تذاكر القطارات بمحطات مترو الأنفاق وبعض الجامعات، وذلك بهدف الحد من الزحام أمام شبابيك التذاكر بمحطات القطارات وتقديم خدمة مميزة للركاب.

أماكن حجز تذاكر القطارات بمحطات المترو والجامعات

1. محطة مترو حلوان

2. محطة مترو الدقى

3. محطة مترو كلية البنات

4. محطة مترو المعادى

5. محطة مترو المرج الجديدة

6. محطة مترو أرض المعارض

7. جامعة أسيوط بجوار بوابة الجامعة

8. جامعة الأزهر ميدان أسماء الله الحسنى داخل الجامعة

9. جامعة سوهاج في مبنى كلية التربية

10. جامعة أسوان – صحارى جامعة أسوان

11. جامعة قنا داخل جامعة جنوب الوادى

يأتي ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتيسير على جمهور الركاب، وتتواجد هذه المحطات بأماكن ذات كثافة عالية من جمهور الركاب.

جدير بالذكر أنه يوجد (32) من مكاتب (حجز المدينة) لحجز وصرف تذاكر القطارات على مستوى الجمهورية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر دائما لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب .



اماكن حجز تذاكر القطارات بالمترو



اماكن حجز تذاكر القطارات