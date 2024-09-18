معهد الفلك يوضح تفاصيل خسوف القمر وأماكن رؤيته اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقاً للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، فسوف يشهد العالم خسوفاً قمرياً اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024م يظهر في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا.

ويتفق وسط هذا الخسوف مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ.

وسوف يُرى هذا الخسوف في مصر، حيث سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3,5 % من مساحة قرص القمر ما يقابل 0,085 من طول قطره عند بلوغه نقطة الذروة.

وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و 6 دقائق، بينما ستكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بداية دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

ويلاحظ أن القمر سيغرب في تمام الساعة 6:47:25 صباحاً ، أي بعد انتهاء كل مراحل الخسوف الجزئي بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظلي التي لا تحسها العين المجردة) حتى يغرب خلالها.