بعد وصول الربطة لـ20 جنيه.. نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار الكسبرة والبقدونس وموعد انخفاضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين عن سبب ارتفاع شتلات السبت والبقدونس والكسبرة بمختلف الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وقال أبو صدام خلال تصريحاته لمصراوي: إن ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكسبرة الخضراء خلال الأيام الأخيرة يرجع لعزوف الفلاحين عن زراعته بسبب ارتفاع درجات الحرارة مشيرا إلى أنها تتضرر بتعرضها لأشعة الشمس الحارة و تخسر المزارع.

وأوضح أبو صدام أن أسعار شتلات الشبت والبقدونس والكسبرة ستشهد تراجعا بنسبة 50% على الأقل بعد شهر من الآن نظرا لأن المزارعين أقبلوا على زراعتها خلال الأيام الحالية كما أنها سريعة النمو حيث أنه يبدأ قطفها بعد مرور 20 يوم على زراعتها.

وشهدت أسعار شتلات الشبت والبقدونس و الكسبرة الخضراء ارتفاعا في أسعارها خلال الفترة الأخيرة إذ وصل سعر الشتلة منها لـ20 جنيه.

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