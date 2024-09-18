"الحق عدل وضعك".. كيفية تحويل طلبات الممارسات إلى«عداد كودي»



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن الأوراق المطلوبة لتحويل نظام الممارسة للعداد لتوفير الاستهلاك.

وذلك بعد قرار المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإلغاء التعامل مع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي بنظام الممارسة وإلزامهم بتركيب عدادات الكهرباء كودية مسبوقة الدفع وفقا لضوابط واشتراطات جديدة حددها مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

وجاءت الأوراق المطلوبة لتحويل نظام الممارسة للعداد لتوفير الاستهلاك، على النحو التالي:

- صورة العقار من الخارج.

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- صورة أحدث إيصال سداد ممارسة.

وفي هذا الصدد أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنّ اختلاف اسم العداد لا يؤثر على طريقة الحساب، موضحة أن العداد الكودي والقانوني لا يؤثر في طريقة الحساب، فكل منهما مسبق الدفع ولا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن.

وذكرت أن طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، إذ إنّه نفس سعر الكيلووات لكل ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها، موضحة أن الاختلاف فقط يكون في أن العداد الكودي بدون اسم ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الاسمي، أما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.