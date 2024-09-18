شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أنواع من الزهور يمكنك زراعتها فى فصل الخريف لتزهر فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

بدخول فصل الخريف على الأبواب، يشعر عشاق الزهور بالإحباط لقدوم فصلي الخريف والشتاء، بدون ألوان زاهية، لكن هناك بعض الزهور التي تزرع في الخريف لتزدهر في الشتاء، حيث يعتبر فصل الخيف فرصة رائعة لزراعة الزهور المختلفة والمميزة، إضافة إلى ذلك الراحة من الحشرات والآفات الخاصة بالزراعة التى تنتشر فى فصلي الربيع والصيف، وفيما يأتي نوضح هذه الزهور:

1. اللؤلؤة الإفريقية:

تتميز بكثافة أزهارها فهي تملأ العين بالألوان الزاهية، حيث تأتي بألوان الأبيض والوردي والأصفر والبنفسجي، وتتفتح أوراقها في النهار وتغلق في المساء.

2. الختمية:

تأتي أزهارها بعدة ألوان منها الأبيض والأحمر والوردي والعنابي، وتدخل هذه الزهرة في صناعة المارشميلو.

3. الأقحوان:

تعتبر زهرة الخريف الأكثر شهرة، وللأقحوان أنواع كثيرة بألوان متنوعة منها الأبيض والأحمر والبنفسجي والأصفر والبرتقالي، ويأتي بأحجام مختلفة صغيرة أو عملاقة، وهو يحتاج للشمس لمدة 4 ساعات فقط لأنها من نباتات النهار القصير، ومقاوم للبرودة الخفيفة.

4. أستر:

تجذب الزهرة الفراشات والنحل، تأتي بألوان مختلفة منها الأبيض والوردي والبنفسجي، تنمو بسهولة وتعيش لفترة طويلة.

5. البنفسج:

يتميز بالزهور الكثيرة وتوجد في عدة ألوان، يمكن استخدامها كغطاء أرضي، والبعض الآخر لتزيين السلاسل المعلقة، لا تحب الحرارة، تنمو في الظل، وتتحمل البرودة.

6. القرنفل:

لدي زهرة القرنفل جمال لطيف يسحر بأزهاره ورائحته، يأتي في مجموعة واسعة من الألوان المختلفة مثل الأبيض والوردي والأرجواني والأحمر.

7. الأليسم ماريتايم:

تعتبر من النباتات العطرية ذات رائحة تشبه رائحة العسل قليلا، تتميز بزهور صغيرة ذات لون أبيض وأرجواني.

8. القطيفة:

تعتبر زهرة مميزة بألوان ورائحة جميلة، ولها قدرة على طرد الحشرات.