خطة استراتيجية طويلة المدى لتطوير السياحة.. وزير الآثار يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر ومحمد أبو بكر:

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن وضع رؤية شاملة لتطوير القطاع السياحي تمتد من 7 إلى 8 سنوات، بهدف تحقيق نمو مستدام في السياحة المصرية. وأكد أن تطوير بعض المناطق السياحية يتطلب جهودًا مستمرة لاستغلال المقومات الفريدة التي تمتلكها مصر وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

وأشار فتحي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في الترويج للسياحة المصرية، في حين تعمل الوزارة على تنظيم الأنماط السياحية، وجذب الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين.

كما أضاف أن الوزارة تركز على بناء علاقات قوية مع الدول الأجنبية لدفع عجلة الاستثمار في القطاع.

وفيما يخص التراث الأثري، كشف الوزير عن وجود 300 بعثة أثرية تعمل حاليًا على استكشاف وترميم الآثار المصرية، بالتعاون مع الحكومة والقطاعات المختلفة. وتهدف مصر إلى تعزيز حضورها الثقافي عالميًا من خلال إقامة معارض أثرية متنقلة في دول مثل الصين والمنيا، إضافة إلى خطط مستقبلية لإقامة معارض في اليابان ولندن.

واختتم فتحي حديثه بالتأكيد على أهمية تحسين تجربة السائح في مصر، مشيرًا إلى أن البلاد تحتوي على 35% من آثار العالم، وهي ميزة فريدة يجب استغلالها بفعالية في الترويج للسياحة. وأكد أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية للسياحة بجميع جوانبها، بهدف تقديم تجربة متكاملة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.