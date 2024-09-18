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أهداف تطوير وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية.. فى 7 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:00 ص

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أهداف ونتائج تطوير وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، كالتالى:

-  إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية

- أن يكون لدي المعلم الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.

- عدم مواكبة تدريس 32 مادة التى كان الطالب يدرسها بالمرحلة الثانوية قبل إعادة الهيكلة  مع أى نظام تعليمي في أي دولة في العالم.
 
- توافر المهارات لدى الطلاب من خلال طرق التدريس وتعلم القيادة، واستغلال المعامل المتواجدة بمدارس المرحلة الثانوية وذلك من خلال إتاحة الوقت للمعلم.

- قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بأجرائها المركز القومى للبحوث التربوية.

- إعادة هيكلة المرحلة الثانوية تم أيضا من خلال متخصصين تربويين على نظام التعليم فى أهم 20 دولة فى العالم.
- يتضمن إعادة التطوير والهيكلة تخفيض عدد المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية بواقع 6 مواد لطلاب أولى ثانوى و6 مواد لطلاب ثانية ثانوى و5 مواد لطلاب الصف الثالث الثانوي .

 

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