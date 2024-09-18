شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح اليوم مصنع "بيكو" للأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مصنع "بيكو" لصناعة الأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان.

كان رئيس الوزراء قد زار المصنع أكثر من مرة مؤخرا، مؤكدا على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.