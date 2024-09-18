أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إيهاب المهندس

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:46 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1608 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصا.


ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 1611 لسنة 2024، بشأن ابعاد أجنبي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

1
1

 

2
الجريدة الرسمية 

 

3
الجريدة الرسمية 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements