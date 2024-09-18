شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1608 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصا.



ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 1611 لسنة 2024، بشأن ابعاد أجنبي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.



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الجريدة الرسمية