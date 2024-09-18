شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الشرطة يوزعون حلوى المولد على المسافرين بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

شارك رجال الشرطة بمطار القاهرة الدولى المواطنين الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم المبادرات الإنسانية على كل المستويات بمختلف المناسبات الدينية والوطنية واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" والدور المجتمعى لرجال الشرطة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.

وقام رجال الشرطة بمطار القاهرة الدولى بمشاركة المواطنين المسافرين والعائدين بمطار القاهرة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وتم خلالها تقديم التهنئة لهم وتوزيع (حلوى المولد) عليهم، الأمر الذى لاقى استحسان المواطنين والزائرين، يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.