فصله مديره من العمل فأشعل النيران بالمصنع.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإضرام النيران بمصنع ملابس في الجيزة.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي؛ لمعاينة موقع الحريق وكشف سبب اندلاعه، كما كلفت المباحث الجنائية، بإنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك مصنع ملابس غير مرخص، بنشوب حريق بالمصنع، ملكه، ومشاهدة الأهالي لشخصين مجهولين ملثمين، يقومان بإلقاء زجاجات "مولوتوف" على المصنع ولاذا بالهرب، مما أدى إلى حدوث تلفيات بالمصنع وبعض المعدات.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عامل سابق بالمصنع، وعاطل، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لسابقة عمل أحدهما بالمصنع وطرده منه، فقام بالاتفاق مع الثاني على ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.