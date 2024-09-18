حاول منع "سمكة" من بيع المخدرات.. تفاصيل قطع أذن شاب في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة قطع أذن شاب على يد عاطل حاول منعه من بيع المخدرات أمام منزله.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب بعد ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وعاطل يدعى محمد.ب وشهرته "سمكة"، بسبب قيام الأول بمحاولة منع الأخير من بيع المواد المخدرة أمام منزله، وتطور الأمر وقام المتهم بإشهار سلاح أبيض "كتر" والتعدي بالضرب على المجني عليه وإحداث إصابته.

البداية بورود إشارة من مستشفى الهرم، لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، مفادها استقبال شاب يبلغ من العمر، 19 سنة، مصاب بـ قطع في الأذن جراء الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15307 لسنة 2024 وتباشر النيابة التحقيقات.