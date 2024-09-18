الحصيلة 12 مليون جنيه.. سقوط مزاجنجي الدخيلة بـ 150 كيلو حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 12 مليون جنيه بالإسكندرية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت بقيام (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية)، بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (150 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (12مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.