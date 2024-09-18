شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات أمريكا.. مسئولون يتلقون رسائل تهديد بتوقيع "جيش القضاء على الخونة" والان مع تفاصيل الخبر

دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي مكاتب الانتخابات الامريكية في عدة ولايات الى ان تكون على حذر بعد إرسال طرود تهديد تحتوي على مواد مشبوهة إلى مكاتب مسؤولين عن الانتخابات بتلك الولايات، وفقا لشبكة ان بي سي.

وأكد مسؤول في إنفاذ القانون أن مسؤولي الانتخابات في ست ولايات على الأقل تلقوا طرود مشبوهة يوم الاثنين، لكنه قال إنه حتى الآن لم يتم العثور على أي مواد خطرة فعلية.

وبحسب التقرير، تم استهداف وزراء الخارجية ومكاتب المدعين العامين ومكاتب الانتخابات في نبراسكا وأيوا وكانساس وتينيسي ووايومنج وأوكلاهوما، حدد عنوان المرسل بأنه "جيش القضاء على الخونة الأمريكيين"، وتم إخلاء مكتب وزير خارجية كانساس يوم الاثنين، وكذلك المكاتب في أيوا وأوكلاهوما.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان: "نعمل مع شركائنا لتحديد عدد الرسائل المرسلة، والشخص أو الأفراد المسؤولين عن الرسائل، والدافع وراء الرسائل. ونظرًا لأن هذه مسألة مستمرة، فلن نعلق أكثر على التحقيق، ولكن يمكن للجمهور أن يطمئن إلى أن السلامة هي أولويتنا القصوى".

وفي مذكرة مشتركة حصلت عليها شبكة إن بي سي نيوز ، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمة تفتيش البريد الامريكية: " سلطات إنفاذ القانون تعمل بجد لاعتراض أي رسائل إضافية قبل تسليمها ويجب أن يظل مجتمع الانتخابات يقظًا ويمارس الحذر عند التعامل مع البريد يجب التعامل مع جميع المواد المشبوهة على أنها خطيرة محتملة ويجب التعامل معها وفقًا لبروتوكولات السلامة المعمول بها".

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وبدا أن المواد غير ضارة بعد الاختبار، لكن المظاريف أدت إلى إخلاء بعض المكاتب، بما في ذلك قاعة ميموريال في توبيكا بولاية كانساس، وفي لينكولن بولاية نبراسكا، قال مكتب وزير الخارجية في بيان: "تم عزل المغلف غير المفتوح في منطقة منفصلة في مكتبنا وفقًا للبروتوكولات المعمول بها".

وأكد مكتب وزير خارجية وايومنج أنه تلقى "مادة بيضاء في البريد" وقال وزير الخارجية تشاك جراي: "نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد سنواصل العمل مع مسؤولي إنفاذ القانون في مراقبة هذا الوضع" وقالت هيئة انتخابات ولاية أوكلاهوما في بيان إنها تلقت "ظرفًا مشبوهًا في البريد يحتوي على وثيقة متعددة الصفحات ومادة بيضاء مسحوقة". وقال المجلس إن المادة تم اختبارها من قبل فريق المواد الخطرة وتم تحديدها على أنها دقيق.