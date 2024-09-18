شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الأمريكى يترأسان الحوار الاستراتيجى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى ونظيره الأمريكى أنتونى بلينكن اليوم الأربعاء بالقاهرة جلسة الحوار الإستراتيجى بين البلدين.

ورحب الوزير - في بداية الجلسة الافتتاحية للحوار - بنظيره الأمريكي والوفد المرافق..مشيرا إلى أن الوفد المصري يضم وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والآثار وعددا من المسئولين بالوزارات المختلفة.

وأعلن الوزير عبد العاطي بدء الحوار الاستراتيجي الهام بين البلدين..مؤكدا على العلاقات القوية مع الولايات المتحدة وهي علاقات "استراتيجية" تحرص عليها مصر، ولابد من العمل على تعزيز التعاون في كافة المجالات.

وشدد عبد العاطي على أن الولايات المتحدة قوة عظمى ومصر قوة إقليمية، لافتا إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية يحتل أهمية كبرى لكلا البلدين، ونوه بأن المباحثات تشمل مختلف أوجه العلاقات بين البلدين في الدفاع والتعليم والسياحة والتكنولوجيا.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين "تاريخية" ولابد من البناء عليها لتعزيز التعاون..مشيرا إلى أن البلدين لديهما مسئولية فى الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقتنا المضطربة.